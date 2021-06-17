أســــــرة
الحقود يسعد لحزن الآخرين
الكوتش أفكار قال إنه يصعب تغيير مشاعره لكن يمكن استبدال طريقة التعامل معه قال الكوتش عزيز أفكار إن الحقد من الأمراض النفسية التي تحتاج إلى مساعدة طبية، للتخلص من هذه المشاعر التي يمكن أن تقلب حياة الآخرين رأسا على عقب. وأضاف أفكار في حديثه مع “الصباح”، أن هناك نوعين من الأشخاص الحاقدين،أكمل القراءة »
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