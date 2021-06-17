الأولى
كل الأزقة محطتي… فلتسقط “أولاد زيان”
مسؤولو العاصمة الاقتصادية يحنون إلى زمن “الكراجات” وعصر الدواب حين كان الشاعر العربي محمود درويش يصدح في الجموع قائلا “كل قلوب الناس جنسيتي، فلتسقطوا عني جواز السفر” لم يكن يدرك أن هناك مدينة في المغرب اسمها البيضاء لها مسؤولون لا يقلون عنه شاعرية وهم يستعيرون مقطعه الشعري ويغلفون به قراراتهمأكمل القراءة »
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