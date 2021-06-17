وطنية
خسائر تنتظر “بيجيدي” قبل الانتخابات
70 في المائة من مرشحيه الذين ذاقوا حلاوة تعويضات المقاعد عائدون يتخوف سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، من انفجار الأوضاع التنظيمية داخل حزبه في بعض الأقاليم التي تعرف تنافسا قويا وساخنا بين الحرس القديم، والجيل الجديد من المناضلين، الذين يبحثون عن التزكية لأول مرة لتجريب حلاوة تعويضات البرلمانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا