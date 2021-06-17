وطنية
حملة بالحمير في مراكش
بلقايد يسب الجميع ويتهم جهات لم يسمها بفبركة متابعته على مرأى ومسمع من العثماني لم يتردد العربي بلقايد عمدة مراكش والقيادي في العدالة والتنمية في إطلاق النار على الجميع، إذ اتهم جهات لم يسمها بفبركة ملف متابعته، وذلك في تجمع خطابي احتضنه المسرح الملكي الجمعة الماضي. وقال بلقايد الذي كانأكمل القراءة »
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