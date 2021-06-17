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وطنية

رجال الحموشي في استقبال المهاجرين

منذ 53 ثانية
توصل رجال الأمن العاملون بالمعابر الحدودية مع مليلية المحتلة بتعليمات جديدة بخصوص تنظيم استقبال المهاجرين في إطار عملية «مرحبا2021»، والبدء في تنفيذ إجراءات جديدة هدفها ضمان سلاسة العملية. وقال مصدر مطلع إن التعليمات الجديدة لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، إلى المسؤولين همت نقل جميع العناصر الأمنية، المكلفةأكمل القراءة »


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منذ 53 ثانية
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