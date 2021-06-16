أســــــرة
وداعا لمشاكل البشرة بسبب الكمامة
مختصون يقدمون نصائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح للحفاظ على نضارتها تعتبر البشرة المشرقة والصافية سر جمال المرأة، بل والعنصر الأساسي في إطلالتها، الأمر الذي يحتاج من أجل الحصول عليها إلى اتباع عدة نصائح للحفاظ على نضارتها، سيما أن كثيرا من النساء يعانين مشاكل متعددة بسبب وضع الكمامة. ويؤدي ارتداء الكمامة، حسب المختصين في طبأكمل القراءة »
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