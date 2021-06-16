الصباح الفني
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يقاضي زوجته بسبب كأس شاي ساخن تحول نقاش حاد بين زوجين في السعودية إلى مشاجرة عنيفة، استخدمت فيها الزوجة كأسا ساخنا من الشاي سكبته على يدي زوجها مسببة له حروقا، ما دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضه ومعاقبتها. وبدأت الحادثة بنقاش بين الزوجين قبل أن يتطور الأمر ويتشاجرا، وتقوم الزوجةأكمل القراءة »
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