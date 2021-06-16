وطنية
العنصر يطلق جولة بإقليم بولمان
نظم امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية وبرلماني دائرة بولمان، جولة في عدد من دوائر الإقليم، انطلقت من جماعة القصابي، وشملت ميسور وأوطاط الحاج وسكورة. وصف العنصر، في تصريح لـ”الصباح” تلك اللقاءات بالناجحة، لأنها مكنت من التواصل الصريح والمفتوح بينه وبين المناضلين الحركيين، حول الرهانات المستقبلية، داعيا إلى ضرورة التسجيلأكمل القراءة »
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