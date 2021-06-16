وطنية
الأحرار يحسم في مرشحيه باليوسفية
حسم مساء السبت الماضي، حزب التجمع الوطني للأحرار، في اسم مرشحيه للانتخابات المقبلة بإقليم اليوسفية، بعد اجتماع عقده محمد القباج المنسق الجهوي لـ “الحمامة” بمنزل أحد مرشحي الحزب بجماعة رأس العين. وهكذا تم اختيار العربي زكري، وكيلا للائحة مجلس النواب، في حين أحمد العجيلي وصيفا له. كما تم منح تزكيةأكمل القراءة »
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