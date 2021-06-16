حوادث
شبكات القوارب “السرية” تحتكر السوق السوداء
مهنيون يحذرون من ارتفاع معامل صنعها وخطورتها في تهريب المخدرات وحمل السلاح أحبطت المصالح الأمنية بميناء أكادير، السبت الماضي، تهريب كمية كبيرة من الأسماك السطحية الصغيرة كان المهربون بصدد بيعها في السوق السوداء، في الوقت الذي يحمل مهنيون مسؤولية ارتفاع حالات تهريب الأسماك، بمختلف أنواعها، إلى شبكات محترفة يبدأ نشاطهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا