الصباح الثـــــــقافـي
الغيطاني يعالج صناعة الصخب في السينما
صدر عن دار فضاءات الأردنية في العاصمة عمان، الجزء الثاني من كتاب “صناعة الصخب: ستون عاما من تاريخ السينما المصرية 1959- 2019م” للناقد محمود الغيطاني في 330 صفحة من القطع الكبير، وهو المشروع الذي بدأه الغيطاني بإصدار الجزء الأول منه في يناير الماضي، مؤكدا أنه سيضم خمسة أجزاء. يتناول الجزءأكمل القراءة »
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