الصباح الفني
رأفت في حفل بتطوان
تستعد الفنانة لطيفة رأفت لاستئناف أنشطتها الفنية، بإحياء حفل نهاية الأسبوع الجاري بتطوان، والذي يعتبر أول حفل بعد الجائحة. وعبرت الفنانة لطيفة رأفت عن سعادتها الكبيرة بإحياء الحفل، كما دعت جمهورها بتطوان إلى حضوره، سيما أنها نشرت إعلانا له على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وأرفقت لطيفة رأفت ملصق الحفل برسالةأكمل القراءة »
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