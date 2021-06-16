حوادث
أم مارسـت الجنـس مـع طفلهـا
هربت من الناظور وشبهة نشاط في شبكة ״بورنو״ تطاردها تباشر مصالح الشرطة بالناظور أبحاثا لإيقاف امرأة، متورطة في فضيحة جنسية أجبرت فيها ابنها ذا 12 ربيعا على مضاجعتها وتصوير شريط فاضح لتوثيق العملية. وعلمت «الصباح» أنه إلى حدود أمس (الثلاثاء)، لم يتم إلقاء القبض على المشتبه فيها، وأن الأبحاث والتحرياتأكمل القراءة »
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