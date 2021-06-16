fbpx
حوادث

أم مارسـت الجنـس مـع طفلهـا

منذ دقيقتين
هربت من الناظور وشبهة نشاط في شبكة ״بورنو״ تطاردها تباشر مصالح الشرطة بالناظور أبحاثا لإيقاف امرأة، متورطة في فضيحة جنسية أجبرت فيها ابنها ذا 12 ربيعا على مضاجعتها وتصوير شريط فاضح لتوثيق العملية. وعلمت «الصباح» أنه إلى حدود أمس (الثلاثاء)، لم يتم إلقاء القبض على المشتبه فيها، وأن الأبحاث والتحرياتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى