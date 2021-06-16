حوادث
إعادة تدوير شيكات مشبوهة
تحمل أسماء باعة جائلين «سلموها» لشبكات قروض وسلمت لمصحات وجد عدد من الباعة الجائلين بمنطقة الفداء مرس السلطان بالبيضاء، أنفسهم أمام متابعات قضائية بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، بعد تعرضهم لعملية نصب محكمة من قبل شبكات متخصصة في منح قروض بفوائد، إذ بعد عجزهم عن تسديد فوائد خيالية للدين، يتمأكمل القراءة »
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