افتتاحية
شكرا جلالة الملك
يتواصل مسلسل القرارات الملكية ذات الصدى الكبير داخل المغرب وخارجه، منذ الإعلان الرسمي عن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في مارس ما قبل الماضي، إذ واكب جلالة الملك جميع المبادرات والإجراءات بحس إنساني واجتماعي وأبوي فائق الذكاء، يعكس شخصية قائد استثنائي سيظل التاريخ يذكر أياديه البيضاء لقرون قادمة. إن ماأكمل القراءة »
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