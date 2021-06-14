قرار البرلمان الأوروبي .. مجلس المستشارين ينوه بالمواقف الداعمة للمغرب

نوه مكتب مجلس المستشارين بالمواقف الداعمة للمملكة المغربية، على إثر إصدار البرلمان الأوروبي لقرار مناف لروح وفلسفة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجاء في بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، عقب الاجتماع الذي عقده عن بعد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، أن مكتب المجلس نوه بالمواقف الداعمة للمملكة المعبر عنها من طرف تكتلات إقليمية واتحادات برلمانية قارية وجهوية، وبرلمانات صديقة وشقيقة.

وأشاد مكتب مجلس المستشارين، في هذا الصدد، بموقف البرلمان العربي، وبرلمان عموم إفريقيا، والاتحاد البرلماني العربي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومجلس الشورى بمملكة البحرين، ومجلس النواب بجمهورية اليمن، ناهيك عن البيانات التضامنية المعبر عنها من قبل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي وكذا أعضاء عن البرلمان الأوروبي.

من جانب آخر، قرر مكتب المجلس المشاركة في أشغال دورة البرلمان العربي المزمع عقدها بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو الجاري، علما بأن هذا الأخير سوف يعقد يوم السبت 26 يونيو 2021 جلسة خاصة طارئة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي، في سياق اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة.

كما قرر مكتب المجلس دعوة المستشارين أعضاء شعبة البرلمان المغربي ضمن اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية إلى مباشرة الاتصالات مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي، من أجل شرح وبسط الأسباب الحقيقية للأزمة التي تسببت فيها إسبانيا، في إطار مواصلة الترافع والدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، ذكر البلاغ أن مكتب المجلس صادق على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء 15 يونيو 2021.

أما على مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، غدا الثلاثاء مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة ستة نصوص تشريعية توصل بها المجلس من الغرفة الأولى على اللجان الدائمة المختصة من أجل الانكباب على دراستها في أقرب الآجال. وعلى صعيد أشغال اللجان الدائمة، فقد أخذ مكتب المجلس علما بإيداع تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي نظمتها اللجنة بشأن الوضع الصحي بجهة فاس – مكناس خلال الفترة الممتدة من 10 الى 15 نونبر 2020 والفترة الممتدة من 6 إلى 12 دجنبر 2020.

وقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة التقرير المذكور على الجلسة العامة لمناقشته، بعد استيفاء كافة المساطر المنصوص عليها في المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.

كما وافق مكتب المجلس من حيث المبدأ على تنظيم لجنة القطاعات الإنتاجية لمهمة استطلاعية مؤقتة لعدد من مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي.