ارتفاع الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، ارتفع بنسبة 0,9% خلال الفصل الأول من 2021 مقارنة مع نفس الفترة من 2020.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية جديدة، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في “الصناعات الكيماوية” ب 6,2% وفي “الصناعات الغذائية” ب 3,8% وفي “صناعة المطاط والبلاستيك” ب 12,9% وفي “صناعة الورق والورق المقوى” ب 5,7% وفي “صناعة التعدين “ب 1,3% وفي “صناعة النسيج ” ب 1,4% وفي “صناعة الجلد والأحذية” ب 4,6%.

وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، تراجع الإنتاج في “صناعة السيارات” ب11,5% وفي الصناعة الإلكترونية ” ب 24,2% وفي “صناعة الأثاث” ب 12,1% وفي”صناعة الملابس” ب 1,8% وفي”صناعة المشروبات” ب 2,1%وفي”صناعات تحويلية أخرى” ب 15,2%.

وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية ، فقد ارتفع رقمه الاستدلالي بنسبة 6,3% وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في “صناعات استخراجية أخرى ” ب 6,5% وفي”المعادن الحديدية” ب3,6% .

أما في ما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 0,4%.