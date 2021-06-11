انطلاق المحطة الثانية من امتحان البكالوريا بالبيضاء

انطلقت، اليوم الجمعة بالبيضاء، المحطة الثانية من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – دورة يونيو 2021، الخاصة بقطب الآداب والتعليم الأصيل (متمدرسون وأحرار).

ويبلغ عدد عدد المترشحين في هذه المحطة على مستوى جهة البيضاء سطات، حسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 10 آلاف و272 مترشحا متمدرسا، ما يمثل 62ر34 في المائة من العدد الإجمالي للمترشحين، و19 ألفا و404 من المترشحين الأحرار (38ر65 في المائة).

وبهذه المناسبة، قام الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية – يوسف بلقاسمي، بزيارة ميدانية لمركز الامتحان بالثانوية التأهيلية الإمام البخاري بالمديرية الإقليمية الدار البيضاء آنفا.

كما زار بعض الحجرات التي تجري فيها بعض المترشحات والمترشحين – في وضعية إعاقة والذين ينتمون إلى المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين – هذه الاختبارات، ووقف على الظروف التي يجري فيها الامتحان.

وفي أعقاب هذه الزيارة، أوضح الكاتب العام في تصريح للصحافة أن امتحانات المحطة الثانية تجري في انضباط تام للتدابير التنظيمية والإجراءات الوقائية المتخذة في جميع المراكز.

وأضاف أن هذه الزيارة تستهدف الوقوف ميدانيا على جوانب من تنزيل الإجراءات والتدابير التنظيمية التي اتخذتها الأكاديمية لتأمين إجراء هذا الاستحقاق الوطني الهام، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويحصن مصداقية شهادة البكالوريا الوطنية.

وواصل أن هذه الزيارة الميدانية تأتي، أيضا، في أعقاب المحطة الأولى من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا – دورة يونيو 2021، حيث اجتاز المترشحون المنتمون للقطب العلمي والتقني والمهني الاختبارات في احترام تام للتدابير التنظيمية والإجراءات الوقائية المتخذة في جميع مراكز الإجراء.

وهذه الزيارة، يشير بلقاسمي، تتم في وقت يجتاز فيه جميع المترشحات والمترشحين المنتمين إلى قطب الآداب والتعليم الأصيل (متمدرسون وأحرارا) اختباراتهم في الأجواء نفسها التي طبعت المحطة الأولى، وهي الاختبارات التي ستنتهي يوم غد السبت.

وقد وصل عدد قاعات إجراء هذه الامتحانات ضمن هذه المحطة الثانية إلى 2732 قاعة و179 مركزا لإجراء الامتحانات، في حين بلغ عدد الأساتذة المكلفين بالحراسة 5464 أستاذا و680 أستاذا مكلفا بالتصحيح.

وفاق عدد المترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021 على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني وقطب الآداب والتعليم الأصيل 110 ألف مترشحا منهم 75992 من المتمدرسين بنسبة 69,07 في المائة (56 في المائة عمومي و47 في المائة خصوصي)، فيما ناهزت نسبة الإناث 49.06 في المائة.

حضر هذه الزيارة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء – سطات، عبد المومن طالب، والمديرة الإقليمية للوزارة، بشرى أعرف.