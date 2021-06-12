حوادث
ثماني سنوات لهاتك عرض قاصر معاق
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية التغرير بقاصر يعاني إعاقة ذهنية وهتك عرضه بالعنف والتخدير والتشرد. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائيةأكمل القراءة »
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