مجتمع
شاطئ النحلة… إقبال وصرامة
سكان عين السبع يعودون إلى الشواطئ ورجال الأمن والمنقذون يشددون المراقبة عكس باقي شواطئ البيضاء، التي لم تتمكن بعد من جذب المصطافين، يشهد شاطئ النحلة بعين السبع إقبالا كبيرا، من قبل سكان أحياء عين السبع والمقاطعات المجاورة، خاصة في أيام نهاية الأسبوع، إذ يستقبل آلاف البيضاويين. وأما بالنسبة إلى السببأكمل القراءة »
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