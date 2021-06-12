ملف الصباح
“البواجدة”… سياسة “كوي وبخ”
يعانون “سكيزوفرينيا” جعلتهم ممزقين بين مرجعيتهم الدينية المحافظة وبين واقعية التدبير الحكومي يعاني حزب “العدالة والتنمية” سكيزوفرينيا حقيقية، إن لم تؤثر على نتائجه في الانتخابات المقبلة، فهي قد أثرت بالتأكيد على مصداقيته لدى المتعاطفين معه، الذين كانوا يؤيدون سياساته ومواقفه، حتى ولو لم يقتسموا إيديولوجيته. لقد أصبح “البيجيديون”، وعلى رأسهمأكمل القراءة »
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