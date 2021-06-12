الرياضة
رسالة رياضية: عبث البرمجة
تحاول جامعة كرة القدم التخلص من الدورات المتبقية من الموسم الكروي بأي طريقة، فيما كان من المفترض وضع برمجة تليق بالمنافسات والأندية واللاعبين. صحيح أن هناك إكراهات، فرضتها التزامات الأندية والمنتخبات بالمشاركات الخارجية، لكن هذا ليس مبررا كافيا، إذ مرت جميع دوريات العالم بإكراهات مماثلة، أو أصعب، لكنها دبرتها دونأكمل القراءة »
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