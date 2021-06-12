ملف الصباح
العقل في الحكومة والقلب في المعارضة
ملفات التطبيع والقنب الهندي والقاسم الانتخابي قضايا خلافية جعلت مواقفه متناقضة تنذر عدة مؤشرات بأن حزب العدالة والتنمية في طريقه للعودة إلى المعارضة بعد ولايتين على رأس الحكومة، إذ يضع قدما في المعارضة، وأخرى في الحكومة، وهذا هو قمة التناقض، ولم يسبق لأي تجربة حكومية أن شهدت ذلك. وأبرز أسبابأكمل القراءة »
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