حوادث
تخفيض عقوبة مسيرة وكالة أموال
ألغت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء الماضي، الحكم المستأنف جزئيا في الدعوى العمومية وتخفيض العقوبة الحبسية الابتدائية الصادرة في حق مسيرة وكالة مالية وشقيقها، المتابعين في حالة اعتقال، من أجل اختلاق جريمة وهمية تتعلق بسرقة حوالي 30 مليونا، من داخل وكالة لتحويل الأموال والاقتصار على معاقبة كل واحدأكمل القراءة »
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