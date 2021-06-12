وطنية
بارونات يمولون الانتخابات
بدأ رؤساء ومنتخبو جماعات بؤر البناء العشوائي العد العكسي للانتخابات المقبلة بإطلاق عروض جديدة لأنشطة تجارية وصناعية يمكن ممارستها في تجمعات «الهنكارات»، إذ حصل باروناتها على الضوء الأخضر لممارسات أنشطة ستدر عليهم الملايين، شريطة المساهمة في تمويل حملات المنتخبين الحاليين. واتسعت دائرة الأنشطة التي تم إعفاؤها من الخضوع لإلزامية الترخيصأكمل القراءة »
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