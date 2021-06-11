أســــــرة
بلانات
لعبة أصبح بإمكان عشاق ألعاب الفيديو، تحميل لعبة “جيم فور بيس”، على هواتفهم، خاصة بعدما حظيت باهتمام كبير، بعد الجدل الذي أثاره تصميمها، الذي يشبه إلى حد كبير لعبة «ببجي»، إذ أطلق عليها البعض لقب لعبة «ببجي الصينية»، وإذا مل الشخص من الألعاب القتالية المعتادة، يمكنه تحميل هذه اللعبة الجديدة.أكمل القراءة »
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