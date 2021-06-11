أســــــرة
تبييض الأسنان… فوائد وأضرار
“الليزر” من أشهر التقنيات للتخلص من اصفرارها يعتبر تصبغ الأسنان واصفرار لونها أحد أهم المشكلات التي تواجه كل من يبحث عن ابتسامة جميلة، الأمر الذي ارتفع معه الإقبال على تبييضها، إذ يقصد الراغبون في ذلك عيادات أطباء مختصين في المجال بهدف الحصول على النتائج المرغوب فيها. ويعتبر الليزر من التقنيات المستعملةأكمل القراءة »
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