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أســــــرة

مضاعفـات مؤقتـة

منذ 59 ثانية
الدكتور لبيض قال إنه من الضروري إجراء العملية تحت إشراف المتخصصين قال الدكتور حميد لبيض، طبيب جراح للأسنان، إن عملية تبييض الأسنان، من اختصاص جراحي الأسنان فقط، مبرزا أن الكلام الذي يروج حول أن هذه العملية تترك أضرارا دائمة، لا أساس لها له الصحة، مؤكدا على ضرورة القيام بالتشخيص قبلأكمل القراءة »


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منذ 59 ثانية
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