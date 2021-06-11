الصباح الفني
فضيل يحتفل بميلاده رفقة فنانين
تقاسم المغني الجزائري فضيل، مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، بعض تفاصيل احتفاله بعيد ميلاده. وحضر الحفل، حسب الصور والفيديوهات المتداولة، عدد من الفنانين المغاربة، منهم هدى سعد، ودنيا بوطازوت، و”لاغتيست” وزكرياء الغافولي، وأحمد شوقي، وبدر سلطان وغيرهم، علما أنه اختار إقامة الحفل بمنزله في مراكش، والاستعانة بـ”الدقة المراكشية” وفرقأكمل القراءة »
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