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بوسعيد: “هادي ما فهموهاش”
وزير المالية السابق يرد على المشككين في أرقام التجمع ويكشف مرتكزات خطة التمويل لم يترك محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، وزير المالية السابق، فرصة المرحلة الأخيرة من جولة “الأحرار” دون الرد على المشككين في أرقام التجمع، إذ قال في مداخلة، على نغمات أغنية “هادي ما عاشوهاش”، التي رددهاأكمل القراءة »
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