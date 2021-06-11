حوادث
7 ملايين غرامات الطوارئ بتازة
استخلصت مصالح الأمن الجهوي بتازة، في الأسبوعين الأخيرين، نحو 71,5 ألف درهم غرامة من مئات المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة تنفيذا لإجبارية ارتداء الكمامة الواقية، في إطار فرض احترام كل التدابير المتخذة من قبل السلطات. وأوقفت بين 20 ماي و2 يونيو، 1615 شخصا غير مرتدين للكمامةأكمل القراءة »
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