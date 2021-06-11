الأولى
مداهمة ملاه بضاحية مراكش
أحال المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي باب دكالة بمراكش، أمس (الخميس)، عددا من المتهمين على النيابة العامة لتورطهم في خرق الطوارئ الصحية، وعدم التقيد بالتدابير التي فرضتها الحكومة لمواجهة جائحة “كوفيد 19”. وعلمت “الصباح” أن ضمن المحالين على النيابة العامة ثلاثة مسيرين لمطاعم تقدم المشروبات الكحولية، قضوا فترةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل