الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي لن يكون بمقدور فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، الاستفادة من خدمات مدافعه أمين أبو الفتح، في المباراة المقبلة أمام حسنية أكادير، بعد غد (الأحد). وجمع أبو الفتح، ثماني بطاقات صفراء، وهو ما سيغيبه أيضا عن مباراة نهضة الزمامرة في الدورة 22، والتي ستجرى في 16 يونيو الجاري بدايةأكمل القراءة »
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