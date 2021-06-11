حوادث
200 مليون تجر مسؤولي جماعة مكناس للتحقيق
تعميق البحث بعد وفاة زميلهم أسقط المدير العام للمصالح وثلاثة رؤساء أقسام ومستشارا سابقا شرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، زوال أمس (الخميس)، في التحقيق تفصيليا مع أربعة موظفين مسؤولين بجماعة مكناس ومقاول مستشار جماعي سابق من التجمع الوطني للأحرار، على خلفية اختلاس 200 مليون سنتيمأكمل القراءة »
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