حوادث
إحباط محاولة اختطاف واغتصاب متزوجة
صرخات الضحية أنقذتها واستنفار أمني لإيقاف الجاني ذي السوابق تسابق المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير الزمن، لإيقاف جانح من ذوي السوابق متورط في قضية محاولة اختطاف متزوجة واغتصابها بعد تهديدها بالسلاح الأبيض. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجاني المعروف بسلوكاته العدوانية، اعترض سبيل المرأة، فيأكمل القراءة »
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