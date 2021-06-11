أســــــرة
دي معاك هادي
شواطئ تستقبل الشواطئ المغربية عددا كبيرا من الشباب، الراغبين في الاستمتاع بجودة المياه والشمس، غير أن بعض التهور وعدم الانتباه يمكن أن يؤديا إلى نتائج عكسية، فإذا كانت عدد من الشواطئ محروسة وصالحة للسباحة، فإن جزءا كبيرا غير مؤهل من أجل استقبال السباحين. ورغم بعض التحسيس الذي تقوم به الجمعياتأكمل القراءة »
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