الرياضة
الحمراء تعتلي الصدارة
الفريق الأحمر يتقدم على الرجاء بنقطتين والكعبي ينافس مالانغو على لقب الهداف استرجع الوداد صدارة ترتيب البطولة الوطنية، بعد فوزه أول أمس (الأربعاء)، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، على الدفاع الجديدي، بأربعة أهداف لاثنين، لحساب مؤجل الجولة 17. وتقدم الوداد بهدف التنزاني سايمون مسوفا، في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعدل الجديديونأكمل القراءة »
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