الصباح الفني
شروق: “نوضح ليك” قوة ناعمة
كيف ترى الإعلامية شروق غريب تجربتها في برنامج “نوضح ليك” بإذاعة “أطلانتيك”؟ يمكن أن أشبهها برباط مقدس، خاصة أن البرنامج، الذي يبث منذ أزيد من 15 سنة، يؤرخ لمراحل عاشها المرأة، وعكس قضايا تحديث المجتمع، فرغم أنه حافظ على عنوانه، إلا أن دماء التجديد كانت تسري دائما في أوصاله، ففيأكمل القراءة »
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