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البنوك تعري مبيضي الأموال

منذ 58 ثانية
مصدرها الاتجار في المخدرات وتغسل في عقارات فاخرة وعددها تضاعف عشر مرات كشفت مصادر مطلع لـ “الصباح” أن تصريحات بالاشتباه التي قدمتها البنوك إلى وحدة معالجة غسل الأموال، عرت العديد من مبيضي الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة. وقالت المصادر ذاتها إن عدد ملفات تبييض الأموال، التي تنظر فيها عناصر الفرقةأكمل القراءة »


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منذ 58 ثانية
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