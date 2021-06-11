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وطنية

راجمات صواريخ على مشارف تندوف

منذ دقيقة واحدة
US army soldiers arrive at Morocco's Agadir military airport on June 9, 2021 to take part in the "African Lion" military exercise. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
نزول المظليين والمناورات حققت أهدافها بالصحراء المغربية حطت الجيوش المشاركة في مناورات الأسد الإفريقي، بمنطقة المحبس بالصحراء المغربية على مشارف تندوف التي تؤوي ميليشيات «بوليساريو»، المدعومة من قبل جنرالات الجزائر الدمويين، الذين يطالب الحراك الشعبي الجزائري بتنحيتهم عن الحكم، لفسادهم، وتبديد ألفي مليار دولار لزعزعة استقرار شمال إفريقيا، وعرقلتهم بناءأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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