وطنية
راجمات صواريخ على مشارف تندوف
نزول المظليين والمناورات حققت أهدافها بالصحراء المغربية حطت الجيوش المشاركة في مناورات الأسد الإفريقي، بمنطقة المحبس بالصحراء المغربية على مشارف تندوف التي تؤوي ميليشيات «بوليساريو»، المدعومة من قبل جنرالات الجزائر الدمويين، الذين يطالب الحراك الشعبي الجزائري بتنحيتهم عن الحكم، لفسادهم، وتبديد ألفي مليار دولار لزعزعة استقرار شمال إفريقيا، وعرقلتهم بناءأكمل القراءة »
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