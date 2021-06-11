حوادث
ابتدائية سيدي بنور… الرقمنة لتجويد الخدمات
ورش انطلق قبل جائحة كورونا لتبسيط مساطر خدمة المرتفقين ومحاربة الدخلاء والسماسرة إنجاز : محمد بها – تصوير : (عبد اللطيف مفيق) سعيا منها لمواكبة المستجدات، وتحقيق أداء متميز، تواصل المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، بثبات تطوير ورش الرقمنة الذي يهدف إلى تجويد الخدمات للمرتفقين ومحاربة الدخلاء والسماسرة، وهو الورش الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل