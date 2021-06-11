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مهرجان الغرناطي يتحدى كورونا
ينظم بوجدة ويحمل شعار “الطرب الغرناطي عرفان بالجميل للفن الأصيل” استعادت مهرجانات فنية أنفاسها، بعد الإعلان عن تنظيم بعضها حضوريا، وفق الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا. ومن بين أول المهرجانات التي كشفت عن تنظيمها حضوريا، إضافة إلى نقل جوانب منها افتراضيا، الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الطرب الغرناطي،أكمل القراءة »
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