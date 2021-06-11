الرياضة
رسالة رياضية: بطولة
تحسنت البطولة الوطنية في عدة جوانب، خصوصا التنظيمية، مثل الملاعب والنقل التلفزيوني، لكن خلف هذا التحسن تختفي اختلالات كبيرة في الجوانب الأهم، لننافش: أولا، سوء تسيير البرمجة، أضعف الأندية، وأدى إلى تراجع كبير في المستوى العام والفردي للاعبين، ولم يتح الفرصة لبروز مواهب جديدة وتطورها، باستثناء بعض لاعبي الوداد والرجاءأكمل القراءة »
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