الرياضة
“الفار” في مونديال “فوتصال”
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استعمال تقنية الحكم المساعد «فار»، خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، التي تحتضنها ليتوانيا في الفترة الممتدة ما بين 13 شتنبر وثالث أكتوبر المقبل. وأكد «فيفا» في بلاغ عبر موقعه الرسمي، أن تطبيق «فار» في مونديال «فوتصال» أصبح رسميا، إذ سيتم توفيرأكمل القراءة »
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