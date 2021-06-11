أســــــرة
4 خطوات قبل وبعد
إن التبيض لابد أن يتم تحت إشراف طبيب الأسنان المختص للحصول على النتائج المتوخاة وتجنب الأضرار، كما ينبغي التقيد بعدة خطوات قبل وبعد القيام بذلك. وتستخدم مادة “بيروكسيد الهيدروجين” للتبييض الفعال للأسنان، ولذلك لابد من اتباع أربع خطوات مهمة قبل القيام بذلك، وأولاها تجنب استخدام كربونات الصوديوم أو أقراص الفحمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل