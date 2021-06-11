الرياضة
الجرافات تعدم ملعب الفتح
سيتم تحويله إلى بنايات اقتصادية لفائدة صندوق الإيداع والتدبير انطلقت أشغال هدم معلمة ملعب بيلفيدير بالرباط، صباح أول أمس (الأربعاء)، من أجل إنجاز مشاريع سياحية وصحية، تحت رعاية مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير الراعي الرسمي لفريق الفتح الرياضي. وأجهزت جرافات سلطات الرباط على ملعب بيلفيدير، الملقب بملعب الفتح الرياضي، بسبب ارتباطهأكمل القراءة »
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