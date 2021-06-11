الأولى
لوبيات تفشل لجان استطلاع
تحاول لوبيات تستفيد من “ريع” قطاعات مختلفة، أنشأ البرلمان من أجلها لجان استطلاع، إفشال مهام النواب البرلمانيين في الوقت الميت من ولايتهم، حتى لا يتم عرض خلاصات وتوصيات عمل اللجان نفسها، على الجلسة العامة للمؤسسة التشريعية. ورغم مرور شهور على تشكيل لجان استطلاع، خاصة بالأدوية والمقالع والسجون، إلا أن لجنةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل