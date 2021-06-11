وطنية
أوربا تغري آلاف الممرضين بالملايين
مازال نزيف هجرة الأدمغة المغربية مستمرا، إذ تغري دول أوربية آلاف الكفاءات والأطر العليا، خاصة في قطاع الصحة، بالمـال وعـــــدة امتيازات لســـــد الخصاص في مرافقه، علما أن جائحة كورونا كشفت أهمية القطاع للحد من خطورة الجائحة. والتحقــــــت النمسا بلائحــــــة الـــــدول الأوربية التي تسعى إلى جذب أكبر عدد من الممرضين بالمغرب،أكمل القراءة »
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