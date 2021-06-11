حوادث
قنبلة تبتر يد خمسيني
نقل خمسيني يتحدر من أحد الدواوير التابعة لمنطقة الجبهة بإقليم شفشاون، الثلاثاء الماضي على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، بعد تعرضه لإصابات خطيرة جراء انفجار قنبلة قديمة. وكشفت مصادر مطلعة، أن الضحية كان يقوم بعملية حفر داخل بقعة أرضية بالمنطقة ذاتها، قبل أن يثير فضولهأكمل القراءة »
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