اذاعة وتلفزيون
التازي ينفض الغبار عن حياة المرنيسي
قال إن “السلطانة غير المنسية” سيحول دون نسيان إنجازاتها وسيحتفي بها كشف المخرج محمد عبد الرحمان التازي، بعض تفاصيل أحدث أعماله السينمائية، والتي مازال يصور مشاهدها، ويتعلق الأمر بفيلم يحمل عنوان “السلطانة غير المنسية”، والذي يجسد حياة عالمة الاجتماع فاطمة المرنيسي بعد ست سنوات من رحيلها. وقال التازي في حديثهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل